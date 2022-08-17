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Antalya haberleri... Kumluca'da evinde uyuşturucu madde imal ettiği iddia edilen kişi, yakalandı

Antalya haberleri... Kumluca'da evinde uyuşturucu madde imal ettiği iddia edilen kişi, yakalandı

Güncel Haberler

Antalya haberler: Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Belen Mahallesi'nde M.E'nin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu imal ettiği ve sattığı tespit edilen M.E, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, bir gram kenevir maddesi, 300 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Hisarcık Kumluca Antalya Güncel Haberler

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