Antalya haber! Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı (4) Güncel Haberler Antalya gündem haberi | Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haber! Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı (4) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.