Antalya gündem haberleri... KAŞ'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleye yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleye yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Kaş'a bağlı Çamlıova Mahallesi'ndeki çam ormanlarının bulunduğu alanda orman yangını başladı. Saat 15.30'da çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. 2 uçak, 2 helikopterle havadan müdahale edilen yangının söndürülmesi için Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ve kara ekipleri de çalışmalara başladı. Yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başladığı bölgede yaklaşık 1 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Saat Güncel Haberler

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