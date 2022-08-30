Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberleri: Finike'de kamyonetten çalınan aküler bulundu

Güncel Haberler

Antalya haberleri: Finike'de kamyonetten çalınan aküler bulundu

Antalya haberlerine göre Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetten çalınan aküler jandarma tarafından bulundu.

Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetten çalınan aküler jandarma tarafından bulundu.

Yuvalı Mahallesinde İ.Y.'ye ait kamyonetten iki akünün çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonunda hırsızlık şüphelisi M.P'nin, aküleri aynı mahallede oturan K.P.'ye sattığı belirlendi.

K.P.'den jandarma ekibince alınan aküler sahibine teslim edildi, şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title