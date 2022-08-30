Antalya haberleri: Finike'de kamyonetten çalınan aküler bulundu Güncel Haberler Antalya haberlerine göre Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetten çalınan aküler jandarma tarafından bulundu. Antalya'nın Finike ilçesinde kamyonetten çalınan aküler jandarma tarafından bulundu. Yuvalı Mahallesinde İ.Y.'ye ait kamyonetten iki akünün çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonunda hırsızlık şüphelisi M.P'nin, aküleri aynı mahallede oturan K.P.'ye sattığı belirlendi. K.P.'den jandarma ekibince alınan aküler sahibine teslim edildi, şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Jandarma Antalya Güncel Haberler

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