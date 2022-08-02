Antalya haberleri: Elmalı'da salatalık serasına kenevir eken şüpheli yakalandı Antalya gündem haberine göre Elmalı ilçesinde salatalık serasına Hint keneviri ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Elmalı ilçesinde salatalık serasına Hint keneviri ektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.E'nin Bozhüyük Mahallesi'ndeki serasında kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Salatalık serasında arama yapan ekipler, 6 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Mehmet Çakmak Hisarcık Kenevir Elmalı Güncel Haberler

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