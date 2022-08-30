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Antalya haberleri: Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor

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Antalya haberleri: Elmalı'da kadın kooperatifi kurutulmuş sebze ve meyve alıyor

Antalya gündem haberi | Elmalı ilçesinde kurulan Türkmen Kadın Kooperatifinin güneşte kurutulmuş sebze ve meyve satın aldığı bildirildi.

Elmalı ilçesinde kurulan Türkmen Kadın Kooperatifinin güneşte kurutulmuş sebze ve meyve satın aldığı bildirildi.

Kooperatif Başkanı Şeymam Özekoğlu, temiz ve sağlıklı olması şartıyla kurutulmuş patlıcan, domates, biber, kabak, fasulye ve meyve satın aldıklarını belirtti.

Özekoğlu, aldıkları ürünlerle vatandaşlara maddi destek sağladıklarını ifade ederek, "Tonlarca kuru sebze ve meyve talebimiz var." dedi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel

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