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Antalya haberleri: BAKAN VARANK KORKUTELİ MERMER İHTİSAS OSB HAYIRLI OLSUN

Antalya haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Korkuteli'ne kurulması planlanan Mermer İhtisas OSB'nin yerini görmek için Korkuteli'ne geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Korkuteli'ne kurulması planlanan Mermer İhtisas Osb'nin yerini görmek için Korkuteli'ne geldi.

Bakan Mustafa Varank, Korkuteli Mermer İhtisas OSB için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan arazi onayı alınmasının ardından ilçeye gelerek, bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Varank, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve beraberindeki heyet ile birlikte Korkuteli OSB hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Mustafa Varank, "Bugün Korkuteli'ni ziyaret ediyoruz. Dün itibarıyla Korkuteli'nin uzun yıllardır beklediği mermer organize sanayi bölgesinin hazine arazisi tahsisi işlemi tamamladı. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde organize sanayi bölgemiz hızlı bir şekilde devam edecek. ve burada mermer sanayinde faaliyet gösteren firmalarımız Korkuteli'de katma değer üretimine, ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Tabi Korkuteli'nin bizden karma OSB talebi var. Onunla ilgili arkadaşlarımız gerekli desteği vermek üzere çalışmalarını başlattılar. Hem gelelim mermer ihtisas organize sanayi bölgesinin yerini görelim dedik. Hem de bundan sonra yapacağımız işlerle ilgili arkadaşlarla istişare ettik. Korkuteli'ne ve Antalya'ya hayırlı olsun diyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Varank Korkuteli Antalya OSB Güncel Haberler

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