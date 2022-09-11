Antalya haberleri | Antalya sahillerinde yoğunluk azaldı Güncel Haberler Antalya haberi: Antalya sahillerinde, hafta sonu olmasına rağmen yoğunluk azaldı. Antalya sahillerinde, hafta sonu olmasına rağmen yoğunluk azaldı. Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlerken, sahillerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Azalmanın yarın okulların açılacak olması nedeniyle yerli turistlerin önemli bir kısmının kentten ayrılmasından kaynaklandığı belirtildi. Sahile gelenlerden bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenirken, bazıları çocuklarıyla oynadı. Sıcaktan bunalan tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı. Güncel Kaynak: AA / Sinan Özmüş Antalya Güncel Haberler

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