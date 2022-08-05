Antalya haberleri... Antalya'daki otomobilin çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi Antalya habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı Rus turist hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı Rus turist hayatını kaybetti. İ.K'nin kullandığı 07 AGS 320 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus turist Nikolai Buchin'e (60) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Buchin ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Buchin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Servet Tümer Antalya turist Güncel Haberler

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