Haber : Yol kenarında erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

 - Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu kenarı yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu kenarı yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Sanayi Mahallesi D-400 kara yolu kenarında yeşil alanda köpek gezdiren bir kişi çalılıkların arasında erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Üstünden kimlik çıkmayan ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title