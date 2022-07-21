Antalya haberleri... Antalya'da yayanın öldüğü kazada sürücü tutuklandı Antalya haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde yayaya çarparak ölümüne neden olan taksinin sürücüsü tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yayaya çarparak ölümüne neden olan taksinin sürücüsü tutuklandı. Alınan bilgiye göre T.Y. yöntemindeki 07 H 0783 plakalı taksi, Oba Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Havva Yıldız'a (52) çarptı. Yıldız, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldız, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan taksi sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. AA / Mustafa Kurt - Güncel Havva Yıldız Antalya Alanya Güncel Haberler

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