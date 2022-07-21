Uyuşturucuyu odunların arasına saklayan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Uyuşturucuyu odunların arasına saklayan şüpheliler yakalandı

AA - Güncel
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Antalya'da Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sentetik ecza maddesi satan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda G.G, N.B, E.B, M.B, Z.T. ve Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 349 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ecza maddesinin bir kısmının şüphelilerden birisine ait müştemilattaki odunların arasına gizlenmesi dikkati çekti.

Öte yandan operasyon anları ve odunların arasındaki sentetik ecza maddesinin narkotik dedektör köpeği ile bulunması, polis kamerasınca görüntülendi.

AA / Güncel

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