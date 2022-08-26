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Antalya haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Antalya haberleri | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Akseki Jandarma Suç Araştırma Timi ve Cevizli Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Celeler Mahallesi'ndeki bir evde ve bahçesinde arama yaptı.

Şüpheliler S.G. ve eşi N.G'nin, kullanmadıkları ikametin bahçesinde 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel

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