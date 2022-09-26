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Antalya haberleri: Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

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Antalya haberleri: Antalya'da turistin çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Antalya haber... Antalya'nın Serik ilçesinde turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek Mahallesi Selanik Parkı'nda yürüyen Endonezyalı Made Dewi S'nin (39) çantasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, turistin çantasını O.A. ve H.G'nin kapkaç yöntemiyle çaldığını tespit etti. Ekipler, şüphelileri çaldıkları çantayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çantası teslim edilen turist, polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Belek Güncel Haberler

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