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Antalya haberleri... Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

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Antalya haberleri... Antalya'da 'torbacı' operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 509 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir, 2 gram kokain, 43 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu nitelikli haplar, hassas teraziler, bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Antalya Güncel Haberler

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