Antalya haberleri... Antalya'da tefecilik suçlamasıyla 1 kişi yakalandı
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Gelen Antalya haberlerine göre Alanya ilçesinde yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri baskı altına aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alanya ilçesinde yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri baskı altına aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit yoluyla baskı altına alarak mağdur ettiği iddia edilen E.Ö'yü ikametinde yakaladı.
Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, 153 fişek, 25 kişi hakkında düzenlenmiş senet ele geçirildi.
AA / Orhan Çiçek - Güncel