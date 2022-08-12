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Antalya haberleri: Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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Antalya haberleri: Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya haberler: Alanya ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Okurcalar Mahallesindeki bir markette kaçak elektronik sigara satıldığı bilgisi üzerine markette arama yapıldı.

İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı aramada, yasak kaçak elektronik sigara ve 22 elektronik sigara dolumunda kullanılan likit ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Jandarma Antalya Alanya Güncel Haberler

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