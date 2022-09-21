Antalya haberleri | Antalya'da jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine eğitim verildi Güncel Haberler Antalya gündem haberi... Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilkokul öğrencilerine eğitimler verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından ilkokul öğrencilerine eğitimler verildi. Aile İçi Şiddetle mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünce Döşemealtı Killik Şehit Hamza Uzguç İlkokulu öğrencilerine Psikolog Sema Çelik tarafından Doğru İletişim ve Mahremiyet konularında bilgilendirme yapılmış ve çocuklara Tim Jandarma çizgi filmi izlettirildi. Program, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi'nin hediye edilmesinin ardından son buldu. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Jandarma Antalya Çocuk Güncel Haberler

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