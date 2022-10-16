Antalya haberleri... Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü Güncel Haberler Antalya haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde inşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti. Kökez Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 57 yaşındaki Adnan Türker, kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Türker'in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Türker'in cenazesinin Akbaş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Antalya Güncel Haberler

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