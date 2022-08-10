Antalya haberleri | Antalya'da hırsızlık için yer altı elektrik şebeke hattına giren kişinin cesedi bulundu

Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık için girdiği yer altı elektrik şebeke hattında akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık için girdiği yer altı elektrik şebeke hattında akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Güneş Mahallesi'ndeki Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde bir iletişim firmasına bağlı ekipler, çalışma yapmak için indikleri yer altı şebeke hattında ses duydu.

Borular içinde ilerleyen ekipler, hattın içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu fark ederek durumu 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) ekiplerine bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen kişiyi bulunduğu çukurdan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden 100 metre taşıyarak başka bir noktadan çıkarmaya başardı.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan şebeke hattının içinden çıkarılan bir çantanın içinde bıçak, tornavida, pençe gibi malzemeler bulundu.

Toptancı halinde bilgi işlem personeli olarak çalışan Enes Demiral, AA muhabirine, ekiplerin internet hatlarını yenilemek için girdikleri hatta ses duyduklarını söyledi.

Kapalı kapakları kaldırdıklarında cesedi görüp polise haber verdiklerini anlatan Demiral, "Yaklaşık 3-4 aydır burada kablo hırsızlığı yaşanıyor. Kafasında tepe lambası falan vardı. Genelde hırsızlık için buradan çıkanlar da öyle çıkıyor. Elektrik ve internet kablosu çalıyorlar." dedi.