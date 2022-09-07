Antalya haberleri | Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı Güncel Haberler Antalya haberler: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı. Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden denizi izleyen Yasin Kayhan (30), dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri sevk edildi. Kayalıklara inen ekipler, sedyeye bağladıkları yaralıyı deniz botuna aldı. Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam Yasin Kayhan Muratpaşa İtfaiye Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haberleri | Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.