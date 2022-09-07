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Antalya haberleri | Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı

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Antalya haberleri | Antalya'da falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı

Antalya haberler: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden denizi izleyen Yasin Kayhan (30), dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara inen ekipler, sedyeye bağladıkları yaralıyı deniz botuna aldı.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Yasin Kayhan Muratpaşa İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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