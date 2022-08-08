Haber : Antalya haberleri: Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberleri: Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu

 - Güncelleme:
Antalya haberleri: Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu

Antalya gelişmesine göre Antalya'da denize giren emekli öğretmen boğuldu.

Antalya'da denize giren emekli öğretmen boğuldu.

Muratpaşa ilçesi Konserve Koyu Halk Plajı'ndan denize giren 65 yaşındaki Ali Rıza Çetinkaya, yüzerek kıyıdan uzaklaştı.

Çetinkaya'nın gözden kaybolması üzerine plajda bulunanlar, durumu deniz polisine bildirdi.

Bölgede arama yapan deniz polisi, Çetinkaya'nın cesedini buldu.

Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'nda getirildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title