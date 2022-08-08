Antalya haberleri: Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu Antalya gelişmesine göre Antalya'da denize giren emekli öğretmen boğuldu. Antalya'da denize giren emekli öğretmen boğuldu. Muratpaşa ilçesi Konserve Koyu Halk Plajı'ndan denize giren 65 yaşındaki Ali Rıza Çetinkaya, yüzerek kıyıdan uzaklaştı. Çetinkaya'nın gözden kaybolması üzerine plajda bulunanlar, durumu deniz polisine bildirdi. Bölgede arama yapan deniz polisi, Çetinkaya'nın cesedini buldu. Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'nda getirildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel AA / Süleyman Elçin Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haberleri: Antalya'da emekli öğretmen denizde boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.