Antalya gündem haberi: ANTALYA'DA DENİZ, HAVADAN SICAK

Antalya gündem haberine göre Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını 1 derece geçerek 30'a ulaştı.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 30 derece oldu, nem oranı ise yüzde 58'i gösterdi. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Gençler kayalık falezlerden denize atlamayı tercih ederken, yabancı turistler su sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı.