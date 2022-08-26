Antalya haberleri: Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.G. (48) idaresindeki 07 VG 569 plakalı otomobil, Gömbe-Kaş kara yolu Çayboğazı mevkisinde yola çıkan ata çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü M.G. ile aynı araçtaki C.G. (71), H.G. (32), D.G. (22) ve A.G. (23) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibince Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Atın telef olduğu kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel