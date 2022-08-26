Antalya haberleri: Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Antalya'nın Kaş ilçesinde ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. M.G. (48) idaresindeki 07 VG 569 plakalı otomobil, Gömbe-Kaş kara yolu Çayboğazı mevkisinde yola çıkan ata çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.G. ile aynı araçtaki C.G. (71), H.G. (32), D.G. (22) ve A.G. (23) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibince Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atın telef olduğu kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. Güncel Kaynak: AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haberleri: Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.