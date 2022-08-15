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Antalya haberleri: Antalya'da 387 litre sahte içki yakalandı

Antalya haberleri: Antalya'da 387 litre sahte içki yakalandı

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 387 litre sahte içki ele geçirildiİl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde E.M'nin işlettiği otelde kaçak ve sahte alkol satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 387 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde E.M'nin işlettiği otelde kaçak ve sahte alkol satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 387 litre sahte içki ve 54 boş içki şişesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.M'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Hisarcık Manavgat Jandarma Antalya Güncel Haberler

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