Antalya haberleri: Antalya'da 387 litre sahte içki yakalandı Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 387 litre sahte içki ele geçirildiİl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde E.M'nin işlettiği otelde kaçak ve sahte alkol satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 387 litre sahte içki ele geçirildi İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde E.M'nin işlettiği otelde kaçak ve sahte alkol satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 387 litre sahte içki ve 54 boş içki şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan E.M'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Fatih Hepokur Hisarcık Manavgat Jandarma Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haberleri: Antalya'da 387 litre sahte içki yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.