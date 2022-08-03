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Antalya haberleri! Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç göreve başladı

Antalya haberleri! Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç göreve başladı

Antalya haber... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, görevine başladı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, görevine başladı.

HSK kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinden Antalya Cumhuriyet Başsavcısı görevine tayin olan Koç, Antalya Adliyesine gelerek yeni makamına geçti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Koç, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Antalya Güncel Haberler

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