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Antalya haberi! Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti

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Antalya haberi! Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti

Antalya haberine göre Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, yeminli mali müşavirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.

Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, yeminli mali müşavirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı, sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Kahramanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi olan Antalya'yı şehrin dinamikleriyle iletişim içinde olarak yönetmeyi istediğini belirten Yazıcı, "Antalya büyük bir şehir. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri. Antalya'yı şehrin dinamikleriyle iletişim içinde olarak yönetmek birinci hedefim. Bu kapsamda sık sık odalarımızı ve esnafımızı ziyaret ederek şehirdeki sorunları ve talepleri yerinde dinliyorum. Bundan sonra da şehrin nabzını tutmak adına oda ve esnaf ziyaretlerine devam edeceğim. Şehrimizi el birliğiyle daha da iyi noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kahramanoğlu da Vali Yazıcı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Ersin Yazıcı Antalya Güncel Haberler

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