Antalya haberi... Serik'te motosiklet sürücüleri denetlendi
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Antalya haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüleri denetlendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüleri denetlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belli noktalarında denetim yaptı. Kontrollerde 81 motosiklet sürücüsü denetlendi, kurallara uymayan sürücülere toplam 47 bin 397 lira para cezası uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.
Denetimlerde sürücüler kask takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel