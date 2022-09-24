Antalya haberi! Serik'te devrilen midibüs nedeniyle yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı Güncel Haberler Antalya haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde bir otele ait olan personel servis midibüsü devrildi. Antalya'nın Serik ilçesinde bir otele ait olan personel servis midibüsü devrildi. Mevlüt Y.'nin kullandığı 07 ATB 996 plakalı midibüs, Antalya - Alanya kara yolunda devrildi. İçerisinde yolcunun bulunmadığı midibüsün sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen midibüs nedeniyle yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Antalya Güncel Haberler

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