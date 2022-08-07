Antalya haberi... Manavgat'ta yanan alanlarda yaban hayatı yeniden canlanıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 65 bin hektara yakın ormanın yok olduğu yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikiminin yanı sıra, birçok alanda bitki türlerinden çıkan tohumlar filizlendi. Yeni bitki örtüsüyle, yaban hayatı da tekrar oluşmaya başladı.

Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 2'si ormancı 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar, 19 farklı noktada günlerce sürdü. Bu ilçelerdeki 59 mahalle büyük zarar gördü. Toplamda 65 bin hektara yakın alanın küle döndüğü yangında, insanların yanı sıra çiftlik hayvanları, kedi, köpek ve ormanlardaki yaban hayvanları büyük zarar gördü.

Özellikle gelecek yıl ilkbahar kuş göçünde bu alanları kuşların tekrar kullanılabileceğini söyleyen Coşkun, "Şu an yaban hayatı flora ve fauna kendini yenilemeye başladı. Bu yenilemeyi sürekli akademik olarak takip edeceğiz. Alanı memeliler, kuşlar, böcekler, sürüngenler gibi canlı türleri tekrar kullanıma başladı. Yaban hayatını bütün olarak görmeliyiz, sadece bitkiler olarak değil. Ayrıca bölgede yaban hayatıyla, insanlar, evcil ve çiftlik hayvanları da iç içe yaşıyor. O yüzden rehabilitasyon çalışmalarında ormancılarla birlikte alanlarındaki uzman kişilerin de mutlaka çalışmalarda yer alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.