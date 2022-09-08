Antalya haberi! Manavgat'ta üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Antalya haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde yerde yatan ve şüpheli hareketler sergileyen İ.T'nin üstünde arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 4 pakette kağıda sarılı 2,74 gram metafetamin, kağıda sarılı şekilde 1,28 gram kubar esrar ve 2 sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Hisarcık Manavgat Antalya Güncel Haberler

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