Antalya haberi... MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi... MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Antalya haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 60 gram eroin ele geçirildi.

 - Güncelleme:

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 60 gram eroin ele geçirildi.

Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından Side Mahallesi'nde bir apart otelde kalan Z.K.'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından apart otele düzenlenen operasyonda şüpheli Z.K. gözaltına alınırken, odasında yapılan aramada 60,88 gram eroin ile anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan şüpheli Z.K. sağlık kontrolü ve parmak izi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Manavgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title