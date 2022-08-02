Antalya haberi... MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 60 gram eroin ele geçirildi.

Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından Side Mahallesi'nde bir apart otelde kalan Z.K.'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından apart otele düzenlenen operasyonda şüpheli Z.K. gözaltına alınırken, odasında yapılan aramada 60,88 gram eroin ile anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan şüpheli Z.K. sağlık kontrolü ve parmak izi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.