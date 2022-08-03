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Antalya haberi | Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı

Antalya haberi | Manavgat'ta aranan şüpheli başkasına ait kimlikle yakaladı

Antalya haberleri... Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, başkasına ait kimliklikle yakalandı.

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Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, başkasına ait kimliklikle yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipler, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik sorgusu yapılan şüphelinin E.D. ismine ait kimlik kullandığı ve isminin H.A.Y. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede, "tehdit", "hakaret", "hakkı olmayan yere tecavüz", "silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" gibi 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

H.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma Hisarcık Manavgat Kumköy Güncel Haberler

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