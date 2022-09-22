Son dakika haber: Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberler: Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çakmak Beykonak Antalya Kumluca Güncel Haberler Son Dakika

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