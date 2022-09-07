Antalya haberi! Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförleri bilgilendirildi Güncel Haberler Antalya gündem haberi: Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförlerine ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförlerine ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kumluca Sultan Alpaslan İlköğretim Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sürücülerin uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir sorunsuz, herhangi bir aksaklığa mahal vermeden bir eğitim ve öğretim sezonunu geçirmek istediklerini belirtti. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çakmak milli eğitim bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kumluca Güncel Haberler

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