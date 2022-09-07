Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi! Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförleri bilgilendirildi

Güncel Haberler

Antalya haberi! Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförleri bilgilendirildi

Antalya gündem haberi: Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförlerine ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kumluca'da eğitim öğretim yılı öncesi servis şoförlerine ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kumluca Sultan Alpaslan İlköğretim Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sürücülerin uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir sorunsuz, herhangi bir aksaklığa mahal vermeden bir eğitim ve öğretim sezonunu geçirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

milli eğitim bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kumluca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title