Antalya haberi | Korkuteli'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzle Mahallesi Asarlık mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgeye düzenlenen operasyonda M.D. ve M.K. yakalandı, kaçak kazıda kullanılan dedektör, kazma ve küreklere el konuldu.
AA / Mehmet Çakmak - Güncel