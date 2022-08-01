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Antalya haberi | Korkuteli'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Antalya haberi | Korkuteli'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzle Mahallesi Asarlık mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda M.D. ve M.K. yakalandı, kaçak kazıda kullanılan dedektör, kazma ve küreklere el konuldu.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Korkuteli Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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