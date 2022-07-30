Antalya haberi: Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
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Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yaylakılınçlı Mahallesi'nde A.A'nın idaresindeki 07 VDN 90 plakalı otomobil, İ.D'nin kullandığı 07 SCL 37 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan A.D. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
AA / Talip Demirci - Güncel