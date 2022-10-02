Antalya haberi: Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Antalya haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Güncel Kaynak: AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haberi: Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.