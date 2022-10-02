Antalya haberi: Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor
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Antalya haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel