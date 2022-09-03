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Antalya haberi... Finike'de trafik denetimlerinde 404 sürücüye ceza uygulandı

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Antalya haberi... Finike'de trafik denetimlerinde 404 sürücüye ceza uygulandı

Edinilen Antalya gelişmesine göre Finike ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 404 sürücüye ceza uygulandı.

Finike ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 404 sürücüye ceza uygulandı.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 404 sürücüye ceza kesildi.

Denetimlerde, 212 motosiklet de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel

Hisarcık Finike Güncel Haberler

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