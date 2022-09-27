Antalya haberi... Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya gelişmesine göre Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Zafer Ç'nin kullandığı 07 VJR 38 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Sahil Yarbaşı Caddesi'nde karşı yönden gelen Yusuf Y. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada Yusuf Y. ile motosiklette bulunan Hatice Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Güncel Haberler

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