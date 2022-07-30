Antalya haberi! Finike'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Antalya haberleri: Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. M.Z.E'nin kullandığı 07 SM 874 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Tır Parkı Kavşağı'nda T.G. idaresindeki 07 AGR 207 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Y.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Ali Karataç Güncel Haberler

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