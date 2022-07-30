Antalya haberi! Finike'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi! Finike'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya haberi! Finike'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya haberleri: Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

M.Z.E'nin kullandığı 07 SM 874 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Tır Parkı Kavşağı'nda T.G. idaresindeki 07 AGR 207 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Y.A. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Karataç - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title