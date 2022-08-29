Antalya haberi... Finike'de avokado üreticileri hırsızlardan dertli

Antalya'nın Finike ilçesinde avokado yetiştiren üreticiler, bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının arttığını ileri sürdü.

Hasyurt Mahallesinde avokado yetiştiren üreticiler hırsızlık olaylarına karşı bahçelerini tel örgülerle çevirirken, tüm alana hakim güvenlik kameraları, fotokapanlar ve hatta kimi bahçelerde tuzaklar kuruyor.

Hırsızlar nedeniyle erken hasat yapmak zorunda kaldıklarından dert yanan üreticiler, kendi imkanları ile bahçelerde nöbet tuttuklarını dile getiriyor.

Avokada üreticisi Osman Çınar, 6 dönüm alanda avokado yetiştirdiğini söyledi.

Geçen yıl 1000 avokadosunu çalan hırsızların zarara uğrattığını iddia eden Çınar, "Avokadoların olgunlaşması için normalde bir ay gibi zaman var. Hırsızlar çalarak hem değerini düşürüyor. Hem de fiyatını düşürüyor. Kendi imkanlarımızla da bahçelerimizi bekliyoruz. Hırsızlara verilen cezaların daha da caydırıcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.