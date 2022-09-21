Antalya haberi! Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timi çalışmalarını sürdürüyor
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Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timi eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
Tim, 20 Eylül'de Kemer ilçesinde eğitim faaliyeti kapsamında dalış gerçekleştirdi.
Sualtı timi 27 metrede "Mavi Vatan Nöbetteyiz" pankartı açarak dalışını tamamladı.
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Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel