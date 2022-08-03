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Antalya haberi! Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya haberi! Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya haberine göre Antalya'da nem oranının yüzde 80'e çıkması nedeniyle yüksek yerlerden bakanlar şehir merkezini görmekte zorlandı.

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Antalya'da nem oranının yüzde 80'e çıkması nedeniyle yüksek yerlerden bakanlar şehir merkezini görmekte zorlandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde ise nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Yüksek kesimlerden bakıldığında, kent merkezindeki bulutu andıran nem yoğunluğu dikkati çekti.

Tünektepe ve Kepez seyir terası bölgelerden bakanlar, şehir merkezini görmekte zorlandı.

Görüş mesafesini etkileyen nem bulutları kent sakinlerini ve turistleri bunaltı.

Nemden bunalan tatilciler, Konyaaltı Plajı'nda denize girerek serinledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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