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Antalya haberi... Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

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Antalya haberi... Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi

Antalya gündem haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde yapılan faaliyette ekipler, Gebiz ve Töngüşlü mahallerinde çalışma yaptı.

Vatandaşlara, KADES ve Aile İçi Şiddetle Mücadele konularında bilgi verildi.

Konuyla ilgili broşür dağıtımı yapılırken, mahalledeki işletmelere de afişler asıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Jandarma Hisarcık Antalya KADES Güncel Haberler

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