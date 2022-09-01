Antalya haberi | Antalya'da valizde 550 gram kokain ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 550 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde valizinde 550 gram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'tan Mardin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Asayiş Şubesi JASAT timleri ve Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Otobüs terminalinde bekleyen şüpheli S.A'nın valizinde arama yapan ekipler, 550 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Jandarma Manavgat Antalya Güncel Haberler

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