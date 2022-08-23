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Antalya haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Antalya haberi! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya gündem haberi | Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekşili Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu imal edildiği yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler Ş.G, İ.G. ve S.Y'nin arazilerinde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel

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