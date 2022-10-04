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Antalya haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Antalya haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, 3 kilo 500 gram eroin ile 2 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheliler S.E. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Kepez Güncel Haberler

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