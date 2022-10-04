Antalya haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı. Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda, 3 kilo 500 gram eroin ile 2 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheliler S.E. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Antalya Kepez Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.