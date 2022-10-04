Antalya haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.
Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı.
Operasyonda, 3 kilo 500 gram eroin ile 2 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheliler S.E. ve M.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel