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Antalya haberi... Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

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Antalya haberi... Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki uygulama noktasında K.Ç, idaresindeki bir otomobili durdurdu. S.C. ve S.B'nin de yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Bunun üzerine otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Jandarma ekipleri, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Jandarma Antalya Alanya Güncel Haberler

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