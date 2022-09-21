Antalya haberi... Antalya'da tartıştığı kişiyi aracında av tüfeğiyle öldüren sanık için müebbet istemi Güncel Haberler Antalya haber: Antalya'da tartıştığı Erdoğan Öztürk'ü otomobilinin içinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Antalya'da tartıştığı Erdoğan Öztürk'ü otomobilinin içinde av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.A.A, taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu. Söz verilen Erdoğan Öztürk'ün eşi Kıymet Öztürk, "Adalete güveniyoruz." dedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Sanıktan duruşmada suç duyurusu Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık ise olayın tasarlayarak olmadığını öne sürdü. Maktulün kardeşi Nazif Öztürk'ün mahkeme duruşma salonundan fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirten Y.A.A, bununla ilgili suç duyurusunda bulundu. Y.A.A, paylaşılan fotoğrafın ekran görüntüsünü mahkeme heyetine sundu. Mahkeme başkanı ve heyetinin fotoğrafı incelemesinin ardından sanığın talebi kabul edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olay Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Vadi Sokak'ta 22 Ekim 2021'de 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle gelen Erdoğan Öztürk (47), Y.A.A. (38) ile evin balkonundan tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A.A'nın av tüfeğiyle ateş etmesi üzerine Öztürk, araç içinde kafası ve göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Sinan Özmüş Erdoğan Öztürk Antalya Güncel Haberler

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